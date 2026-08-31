У берегов Турции село на мель атакованное дроном российское судно

Российский сухогруз OMSKIY-107, получивший повреждения в результате атаки в районе порта Новороссийска, был отнесён волнами к северному побережью Турции, где он сел на мель.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство DHA, передает "Европейская правда".

Судно село на мель у пляжа Алачалы в Шиле, в провинции Стамбул. По сообщениям свидетелей, заметивших, что судно направляется к берегу, в этот район были направлены подразделения береговой охраны.

DHA

Бригады, прибывшие на место происшествия, приняли меры безопасности в районе, где застряло судно, и начали расследование.

Было установлено, что капитанская рубка сгорела и получила серьезные повреждения. Стало известно, что экипаж, находившийся на борту, после нападения покинул судно на спасательных лодках.

Судно OMSKIY-107 под российским флагом, приписанное в порту Таганрога, в последнее время перевозило грузы между портами юга России и Турции. Точная дата нападения на него пока неизвестна, российские СМИ писали, что сухогруз атаковал беспилотник в Чёрном море.

В начале августа Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

После этого СМИ сообщили, что Турция ограничивает движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море из-за обеспокоенности большим количеством атак в этом регионе.

Отметим, в ночь на 29 мая РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое следовало из порта в Одесской области в Турцию; в результате атаки вспыхнул пожар.