Італія продовжує прикордонні перевірки мандрівників з Іспанії через ситуацію в Сеуті

Італійський уряд схвалив продовження дії прикордонного контролю з Іспанією, запровадженого у відповідь на міграційну кризу в автономному іспанському місті Сеута.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky TG24.

У понеділок мав завершитися місячний термін дії рішення італійського уряду про призупинення положень Шенгенської угоди щодо Іспанії.

Захід, запроваджений Римом після початку масового напливу мігрантів до Сеути, передбачав відновлення прикордонних перевірок у портах та аеропортах для пасажирів, що прибувають з Іспанії.

Як повідомляється, Італія вирішила не відкривати свої повітряні та морські кордони з країною ще 15 днів.

За словами італійського міністра внутрішніх справ Маттео П’янтедозі, ситуація в Сеуті "далеко не покращилася" і все ще є "складною". Крім того, П’янтедозі згадав про тривогу, висловлену іспанськими розвідувальними службами щодо "можливих осіб із джихадистськими ознаками".

Водночас глава МВС підкреслив, що італійський уряд ніколи не мав наміру вступати в конфлікт з Іспанією, яку він назвав "братньою країною".

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

У відповідь на це уряд Іспанії заявив, що з 8 серпня до 7 вересня запровадить прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії у зв’язку з суперечкою щодо нелегальної міграції.

31 серпня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня.

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки