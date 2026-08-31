Италия продлевает пограничные проверки путешественников из Испании из-за ситуации в Сеуте

Итальянское правительство одобрило продление действия пограничного контроля с Испанией, введенного в ответ на миграционный кризис в автономном испанском городе Сеута.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky TG24.

В понедельник должен был истечь месячный срок действия решения итальянского правительства о приостановке положений Шенгенского соглашения в отношении Испании.

Мера, введенная Римом после начала массового наплыва мигрантов в Сеуту, предусматривала возобновление пограничных проверок в портах и аэропортах для пассажиров, прибывающих из Испании.

Как сообщается, Италия решила не открывать свои воздушные и морские границы со страной ещё на 15 дней.

По словам итальянского министра внутренних дел Маттео Пьянтедози, ситуация в Сеуте "далеко не улучшилась" и по-прежнему остается "сложной". Кроме того, Пьянтедози упомянул о тревоге, выраженной испанскими разведывательными службами в отношении "возможных лиц с джихадистскими признаками".

В то же время глава МВД подчеркнул, что итальянское правительство никогда не намеревалось вступать в конфликт с Испанией, которую он назвал "братской страной".

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В ответ на это Испания заявила, что с 8 августа по 7 сентября введет пограничный контроль на рейсах и судах из Италии в связи со спором по поводу нелегальной миграции.

31 августа премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля.

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки