Прем'єр Іспанії вказав на причетність Росії до міграційної кризи в Сеуті

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль причетні до хвилі дезінформації, яка призвела до масового напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня.

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції Cadena SER, передає "Європейська правда".

Глава іспанського уряду зазначив, що причини кризи в Сеуті все ще розслідуються, але вказав на містифікації та дезінформацію в соціальних мережах після рішення Верховного суду про нібито заборону на повернення мігрантів, які потрапляють до країни вплав.

Санчес пояснив, що рішення "було перекручено" та поширювалося в соцмережах через дезінформаційні фейкові акаунти, а також за допомогою злочинних угруповань.

Посадовець пов’язав цю хвилю дезінформації з Росією, Ізраїлем та "ультраправою міжнародною організацією, яка завжди використовує міграцію не лише для атак на Іспанію, а й на Європу та для її розколу".

"Російські та ізраїльські мережі поширювали ці фейки та атакували уряд Іспанії і європейців у такому гострому питанні, як нелегальна міграція, яке розколює та поляризує багато європейських суспільств", – зазначив іспанський прем’єр.

За словами Санчеса, в цих повідомленнях у соціальних мережах спотворювалося рішення Верховного суду, натякаючи на те, що "якщо, наприклад, хтось доплив би до автономного міста Сеута, повернення на кордоні було б неможливим". Це, за його словами, не відповідає дійсності.

"У будь-якому разі цей тип фейкових новин використовувався та поширювався через соціальні мережі. Ось що нам відомо", – додав Санчес.

Понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути наприкінці липня. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Днями міністри уряду Педро Санчеса в Іспанії публічно посварилися щодо того, чи надавала іспанська розвідка попередження урядовцям про наближення напливу мігрантів в північноафриканському місті Сеута наприкінці липня.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.