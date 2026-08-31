Польща продовжить до зими дію буферної зони на кордоні з Білоруссю

Дія буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю буде продовжена ще на 90 днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Це означає продовження тимчасової заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до кордону з Білоруссю, до 29 листопада 2026 року. Територія, на яку поширюється заборона, відповідно до розпорядження МВС Польщі, не зміниться.

Заборона поширюється на ділянку кордону довжиною 78,29 км, розташовану в зоні відповідальності підрозділів прикордонної служби в Міхалові, Наревці, Біловежі, Дубичах Церковних та Черемші. На ділянці довжиною 59,24 км зона заборони охоплює 200 м від лінії державного кордону; на ділянці довжиною 15,26 км, у районі природних заповідників та Біловезького національного парку, зона ширша і становить близько 2 км, а на ділянці довжиною близько 3,79 км її ширина становить близько 4 км.

Як правило, зона не охоплює населених пунктів та туристичних маршрутів – обмеження мають бути якомога менш обтяжливими для мешканців, туристів чи суб’єктів, що ведуть господарську діяльність.

Заборона діє з 13 червня 2024 року і стосується тієї частини Підляського воєводства, яка межує з Білоруссю.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, з 1 січня по 2 серпня 2026 року Прикордонна служба зафіксувала 335 спроб незаконного перетину кордону. Це на понад 98 % менше, ніж за той самий період минулого року, коли було зафіксовано понад 19,2 тис. спроб.

У обґрунтуванні до проекту постанови зазначено, що необхідність продовження терміну дії так званої "буферної зони" зумовлена тим, що на польсько-білоруській ділянці державного кордону все ще існують реальні загрози.

"Однак слід зазначити, що наведене вище зменшення кількості міграційних інцидентів не означає остаточного зникнення загрози, а лише зміну векторів та методів дій білоруської сторони", – йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

У обґрунтуванні підкреслено, що Білорусь і надалі залишається державою, яка веде агресивну політику щодо країн-членів ЄС та НАТО і підтримує Російську Федерацію. Крім того, тривожним явищем залишаються перельоти через державний кордон безпілотних літальних апаратів та метеорологічних аеростатів з території Білорусі.

За даними МВС, чинне досі розпорядження полегшило службам проведення заходів, пов’язаних із захистом державного кордону, забезпечивши так званий буфер відповідної ширини, на території якого не можуть перебувати сторонні особи.

На польсько-білоруському кордоні раніше цього року розпочалося будівництво спеціального бар'єра, мета якого – зміцнити паркан, який вже побудований.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту за сприяння білоруської влади влітку 2021 року.