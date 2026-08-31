Польша продлит до зимы действие буферной зоны на границе с Беларусью

Действие буферной зоны на границе Польши с Беларусью будет продлено ещё на 90 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Это означает продление временного запрета на пребывание в приграничной зоне, прилегающей к границе с Беларусью, до 29 ноября 2026 года. Территория, на которую распространяется запрет, в соответствии с распоряжением МВД Польши, не изменится.

Запрет распространяется на участок границы длиной 78,29 км, расположенный в зоне ответственности подразделений пограничной службы в Михалове, Наревце, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше. На участке протяженностью 59,24 км зона запрета охватывает 200 м от линии государственной границы; на участке протяженностью 15,26 км, в районе природных заповедников и Беловежского национального парка, зона шире и составляет около 2 км, а на участке протяженностью около 3,79 км её ширина составляет около 4 км.

Как правило, зона не охватывает населенные пункты и туристические маршруты – ограничения должны быть как можно менее обременительными для жителей, туристов или субъектов, ведущих хозяйственную деятельность.

Запрет действует с 13 июня 2024 года и касается той части Подляского воеводства, которая граничит с Беларусью.

Согласно данным Министерства внутренних дел и администрации, с 1 января по 2 августа 2026 года Пограничная служба зафиксировала 335 попыток незаконного пересечения границы. Это более чем на 98% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зафиксировано более 19,2 тыс. попыток.

В обосновании к проекту постановления указано, что необходимость продления срока действия так называемой "буферной зоны" обусловлена тем, что на польско-белорусском участке государственной границы все еще существуют реальные угрозы.

"Однако следует отметить, что приведенное выше снижение количества миграционных инцидентов не означает окончательного исчезновения угрозы, а лишь изменение векторов и методов действий белорусской стороны", – говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В обосновании подчеркивается, что Беларусь по-прежнему остается государством, ведущим агрессивную политику в отношении стран-членов ЕС и НАТО и поддерживающим Российскую Федерацию. Кроме того, тревожным явлением остаются перелеты через государственную границу беспилотных летательных аппаратов и метеорологических аэростатов с территории Беларуси.

По данным МВД, действующее до сих пор распоряжение облегчило службам проведение мероприятий, связанных с защитой государственной границы, обеспечив так называемый буфер соответствующей ширины, на территории которого не могут находиться посторонние.

На польско-белорусской границе ранее в этом году началось строительство специального барьера, цель которого – укрепить уже построенный забор.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы более эффективно останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута при содействии белорусских властей летом 2021 года.