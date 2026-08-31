В Іспанії зафіксували рекордну смертність від спеки

У 2026 році в Іспанії зафіксували понад 5 тисяч смертей, які пов’язані зі спекою, що стало найвищим показником у країні з моменту початку ведення статистики у 2015 році.

Про це свідчать дані системи щоденного моніторингу смертності, передає Euronews, пише "Європейська правда".

У цьому році в Іспанії зафіксували 5232 смерті, пов’язані з високими температурами; тільки за серпень, за попередніми оцінками, померли 2147 людей.

Показники 2026 року вже перевищують показники двох літніх сезонів, які до цього часу мали найвищу смертність, пов’язану зі спекою, з моменту початку збору даних: 2022 року (4789 смертей) та 2023 року (3035 смертей).

Поточні цифри охоплюють період з 15 травня, коли щороку вводиться в дію національний план протидії наслідкам високих температур для здоров’я.

У липні в Іспанії померли 2025 людей, порівняно з 1060, зареєстрованими в тому ж місяці 2025 року. Це був другий за смертністю липень за весь період спостережень, поступаючись лише 2022 року, коли, за оцінками, було зафіксовано 2217 смертей.

Наслідки високих температур особливо відчутні серед людей похилого віку. З 5232 смертей, за оцінками цього року, 5048 припадає на осіб віком понад 65 років.

Кілька днів тому писали, що за даними, отриманими з половини європейського континенту, цього літа під час чотирьох рекордних хвиль спеки, що тривали одна за одною в Європі, померло щонайменше на 35 тисяч людей більше, ніж зазвичай очікувалося.

Наприкінці липня повідомляли, що у Франції пов’язують вже майже 5800 надлишкових смертей з екстремальною спекою.