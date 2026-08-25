В Європі зафіксували 35 тисяч надлишкових смертей під час хвиль спеки цього літа

Згідно з даними, отриманими з половини європейського континенту, цього літа під час чотирьох рекордних хвиль спеки, що тривали одна за одною в Європі, померло щонайменше на 35 тисяч людей більше, ніж зазвичай очікувалося.

Такі дані наводить The Guardian, пише "Європейська правда".

Згідно з попередніми національними даними, лише у трьох найбільших країнах ЄС – Німеччині, Франції та Іспанії – надлишкова смертність вже перевищила 25 тисяч, і експерти кажуть, що кількість смертей значно зросте після підсумування загальних даних за серпень.

Послідовні хвилі спеки, що тривають у Західній Європі з травня, побили історичні температурні рекорди на сотнях метеостанцій, а у Франції зафіксовано найспекотніший середньонаціональний день за всю історію спостережень.

Наприкінці червня у Німеччині температурні рекорди було побито три дні поспіль, коли на 46 станціях температура перевищила 40°C, тоді як в Іспанії температура постійно перевищувала 42°C.

Найбільша кількість смертей спостерігається в Німеччині, де наприкінці минулого тижня повідомили про приблизно 14 тисяч смертей, пов'язаних зі спекою, з 6 квітня по 9 серпня. Агентство охорони здоров'я Інституту Роберта Коха (RKI) повідомило, що лише за тиждень з 22 по 28 червня померло 9 600 людей.

Дані системи моніторингу смертності Інституту охорони здоров'я Карлоса III свідчать про те, що 4947 смертей в Іспанії можна віднести до спеки в період з травня по цей тиждень. Це робить 2026 рік найгіршим роком в країні за всю історію спостережень за кількістю смертей, пов'язаних зі спекою, перевищивши 4520 смертей, зареєстрованих у 2022 році.

Різні країни розраховують та представляють свої дані по-різному. Іспанія та Німеччина моделюють оцінювальні показники смертності, пов'язаної зі спекою, в режимі реального часу, порівнюючи добові температури та показники смертності для розрахунку смертей, пов'язаних зі спекою.

Такі оцінки необхідні, оскільки спека рідко вказується як безпосередня причина смерті. У більшості випадків вона посилює вже наявні захворювання, такі як респіраторні або серцево-судинні, і жертви помирають від серцевого нападу, інсульту або ниркової недостатності.

Остаточне визначення цифр може зайняти тижні або навіть місяці. При цьому багато країн ще не оприлюднили дані навіть за початок серпня.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила у травні, що смертність, пов'язана зі спекою, в європейському регіоні зросла більш ніж на 30% за останні 20 років і має всі шанси значно зрости внаслідок кліматичної кризи та старіння населення.

Наприкінці липня повідомляли, що у Франції пов’язують вже майже 5800 надлишкових смертей з екстремальною спекою.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень, оскільки кліматичні зміни спричиняють історичне літо, позначене спекою, посухою та лісовими пожежами в усьому регіоні.