В Испании зафиксировали рекордную смертность от жары

В 2026 году в Испании зафиксировали более 5 тысяч смертей, связанных с жарой, что стало самым высоким показателем в стране с момента начала ведения статистики в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

В этом году в Испании зафиксировали 5232 случая смерти, связанных с высокими температурами; только за август, по предварительным оценкам, умерли 2147 человек.

Показатели 2026 года уже превышают показатели двух летних сезонов, которые до сих пор имели самую высокую смертность, связанную с жарой, с момента начала сбора данных: 2022 года (4789 смертей) и 2023 года (3035 смертей).

Текущие цифры охватывают период с 15 мая, когда ежегодно вступает в силу национальный план противодействия последствиям высоких температур для здоровья.

В июле в Испании умерли 2025 человек по сравнению с 1060, зарегистрированными в том же месяце 2025 года. Это был второй по смертности июль за весь период наблюдений, уступая лишь 2022 году, когда, по оценкам, было зафиксировано 2217 смертей.

Последствия высоких температур особенно ощутимы среди пожилых людей. Из 5232 смертей, по оценкам этого года, 5048 приходится на лиц в возрасте старше 65 лет.

Несколько дней назад сообщалось, что, согласно данным, полученным с половины европейского континента, этим летом во время четырёх рекордных волн жары, следовавших одна за другой в Европе, умерло как минимум на 35 тысяч человек больше, чем обычно ожидалось.

В конце июля сообщалось, что во Франции уже связывают почти 5800 избыточных смертей с экстремальной жарой.