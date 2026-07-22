У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800
Після надходження додаткових даних про смертність у червні, у Франції пов’язують вже майже 5800 надлишкових смертей з екстремальною спекою наприкінці минулого місяця.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
В Агентстві громадського здоров’я Франції повідомили, що з хвилею спеки в країні у другій половині червня можуть бути пов’язані 5764 смерті – що не є остаточними даними. Йдеться про надлишкові смерті у період з 17 червня по 2 липня, коли екстремальні температури панували на більшій частині країни.
З такими цифрами надлишкова смертність у цей період склала 36%.
Також помітили, що понад половина цих смертельних випадків припадає на 25-27 червня.
23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень, тоді локально фіксували навіть понад 44°C.
Роботу з даними ще продовжать для підтвердження попередніх висновків, остаточний звіт очікується восени.
В Іспанії з хвилею спеки у цей період попередньо пов’язують близько 1000 смертей.