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У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800

Новини — Середа, 22 липня 2026, 17:18 — Марія Ємець

Після надходження додаткових даних про смертність у червні, у Франції пов’язують вже майже 5800 надлишкових смертей з екстремальною спекою наприкінці минулого місяця. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

В Агентстві громадського здоров’я Франції повідомили, що з хвилею спеки в країні у другій половині червня можуть бути пов’язані 5764 смерті – що не є остаточними даними. Йдеться про надлишкові смерті у період з 17 червня по 2 липня, коли екстремальні температури панували на більшій частині країни. 

З такими цифрами надлишкова смертність у цей період склала 36%. 

Також помітили, що понад половина цих смертельних випадків припадає на 25-27 червня. 

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень, тоді локально фіксували навіть понад 44°C.  

Роботу з даними ще продовжать для підтвердження попередніх висновків, остаточний звіт очікується восени. 

В Іспанії з хвилею спеки у цей період попередньо пов’язують близько 1000 смертей.  

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