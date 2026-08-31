Польща підозрює причетність іноземної розвідки до пожежі у виробника дронів

Національна прокуратура Польщі почала розслідування у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчинення злочину терористичного характеру у зв'язку з підпалом компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури, передає "Європейська правда".

"Прокурор Малопольського виїзного відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Кракові сьогодні порушив слідство у справі про участь у діяльності іноземної розвідки проти Республіки Польща та вчинення злочину терористичного характеру, що полягало в умисному спричиненні 31 серпня 2026 року пожежі на території підприємства WB Electronics S.A. у Скаржисько-Каменній шляхом підкладення заряду, що містив легкозаймисті матеріали", – йдеться у повідомленні.

В результаті пожежі були знищені складські приміщення, а вартість заподіяної шкоди становить щонайменше 15 млн злотих, заявили у прокуратурі.

Розслідування проводиться за фактом злочину, що карається довічним позбавленням волі.

З ранку в процесуальних діях на місці події брали участь прокурори, спочатку з Районної прокуратури в Скаржисько-Каменній та Окружної прокуратури в Кельце, а потім із Малопольського відділу Головної прокуратури.

У цій справі ведеться слідство. Наразі нікому не висунуто звинувачень.

Провадження ведеться спільно з співробітниками Агентства внутрішньої безпеки та Воєводської поліції в Кельцях.

Раніше стало відомо, що на заводі польської компанії, що виробляє безпілотники для польської та української армії, сталася пожежа; перед цим на об’єкті нібито з’явилась невідома особа у балаклаві.

Нагадаємо, раніше Латвія затримала трьох своїх громадян за підозрою у підпалі заводу з виробництва дронів у сусідній Естонії.

За даними ЗМІ, Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за появу дрона з вибухівкою у Лейпцигу біля вантажного українського літака.