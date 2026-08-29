ЗМІ: Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за дрон з вибухівкою у Лейпцигу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито готується прямо покласти відповідальність на Росію за інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига та відповісти санкціями.

Про це з посиланням на свої дані повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, Мерц збирається оголосити Росію відповідальною за появу дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига та відповісти на це санкціями, у той час як паралельно готується також наступний санкційний пакет ЄС.

Публічну заяву нібито планують на початок наступного тижня, тоді ж, коли відбудеться зустріч Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії – проте це може статися і раніше, якщо так вирішить канцлер.

Двоє зі співрозмовників порівнюють очікувані анонси Берліна із "Zeitenwende 2.0" – згадуючи про оголошений канцлером Олафом Шольцом "поворотний момент" у 2022 році після повномасштабного нападу Росії на Україну.

За словами одного із джерел, в німецькому уряді вважають. що після такого серйозного інциденту вислання окремих російських дипломатів чи закриття "Русского дому" у Берліні вже не буде достатнім кроком – відповіддю має бути реальне посилення санкцій або ще більше посилення військової допомоги Україні.

У вівторок Мерц вже заявив, що за інцидент у Лейпцигу будуть серйозні наслідки, проте не назвав винуватців.

В уряді на офіційний запит про коментар стосовно цих планів відповіли, що "не хочуть вдаватися у спекуляції".

"Єдине, що має значення – це офіційний висновок федерального уряду про причетність, який зроблять на свій розсуд та зваживши усі результати розслідування", – зазначив речник.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

За даними ЗМІ, безпекові органи Німеччини майже не мають сумнівів, що за інцидентом з дроном в аеропорту Лейпцига стоїть Москва.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.