Зеленский назначил ещё одного судью по борьбе с коррупцией для разблокирования средств от ЕС
Президент Владимир Зеленский назначил еще одного судью Высшего антикоррупционного суда, что является одним из шагов, необходимых для получения от 250 до 300 млн евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом говорится в указе № 843/2026, сообщает "Европейская правда".
В понедельник, 31 августа, украинский президент назначил Дениса Коваленко на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
Стоит отметить, что это назначение стало продолжением процесса, начатого 21 августа, когда Зеленский назначил 11 судей Высшего антикоррупционного суда и 5 судей его Апелляционной палаты.
Тогда руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко пояснил, что назначены 16 из 17 отобранных судей из-за того, что представление еще одного было сформировано позже всех.
Ранее "ЕП" сообщала, что у Украины есть время примерно до 17 сентября, чтобы выполнить условие программы Ukraine Facility относительно назначения антикоррупционных судей, чтобы не потерять от 250 до 300 млн евро финансирования от Европейского Союза.
В публикации "ЕП" обращала внимание на необоснованно длительную задержку, затянувшуюся еще с июля, и призывала президента подписать указы как можно скорее.
Тот факт, что наблюдается прогресс в отборе следующих судей, позволяет рассчитывать на получение полной суммы в 300 млн евро, свидетельствует информация "ЕП".
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