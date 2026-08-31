Україна планує продовжити "транспортний безвіз" з ЄС

Україна до кінця цього року має продовжити на наступний термін угоду з ЄС щодо лібералізації вантажних перевезень ("транспортний безвіз"), яка діє до квітня 2027 року.

Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда".

"Ми активно працюємо з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС для продовження Угоди. Але головне – забезпечити внутрішню роботу у напрямку євроінтеграції сфери автомобільного транспорту. У першу чергу нам потрібно оновити ліцензійні умови доступу до ринку автомобільних перевезень. Тобто щоб наші перевізники відповідали стандартам ЄС. Проєкт готовий та наразі перебуває на фінальному погодженні інших органів. Очікуємо рішення уряду восени", – зауважив Деркач.

За його словами, наразі Україна завдяки "транспортному безвізу" може забезпечувати не лише експорт, а й імпорт. Фактично, на автомобільний транспорт припадає 40% експорту у грошовому вимірі, а на імпорт – 73% , йдеться у даних за 2025 рік.

Остання версія угоди про "транспортний безвіз" була оновлена таким чином, аби в разі суттєвих порушень на місцевому ринку автоперевезень її дія могла бути тимчасово припинена в окремому географічному регіоні.

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