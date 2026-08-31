Украина планирует продлить "транспортный безвиз" с ЕС

До конца этого года Украина должна продлить на следующий срок соглашение с ЕС о либерализации грузовых перевозок ("транспортный безвиз"), действующее до апреля 2027 года.

Об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает "Европейская правда".

"Мы активно работаем с Европейской комиссией и странами-членами ЕС над продлением соглашения. Но главное – обеспечить внутреннюю работу в направлении евроинтеграции сферы автомобильного транспорта. В первую очередь нам нужно обновить лицензионные условия доступа к рынку автомобильных перевозок. То есть чтобы наши перевозчики соответствовали стандартам ЕС. Проект готов и в настоящее время находится на этапе окончательного согласования с другими органами. Ожидаем решения правительства осенью", – отметил Деркач.

По его словам, в настоящее время Украина благодаря "транспортному безвизу" может обеспечивать не только экспорт, но и импорт. Фактически, на автомобильный транспорт приходится 40 % экспорта в денежном выражении, а на импорт – 73 %, говорится в данных за 2025 год.

Последняя версия соглашения о "транспортном безвизе" была обновлена таким образом, чтобы в случае существенных нарушений на местном рынке автоперевозок его действие могло быть временно приостановлено в отдельном географическом регионе.

Читайте также: "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.