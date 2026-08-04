У партії Мерца не виключили гібридної атаки проти ЄС у напливі мігрантів у Сеуті

Після масового напливу десятків тисяч мігрантів до іспанського автономного міста Сеута в Північній Африці експерт з питань розвідки керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Марк Генріхманн не виключає гібридної атаки на ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Існує кілька можливих сценаріїв, сказав Генріхманн, який є головою Комітету парламентського контролю (PKGr) у Бундестазі, що здійснює нагляд за роботою розвідувальних служб. Одним із можливих варіантів є гібридна атака на Європейський Союз. "Однією з причин могли бути напруженість у відносинах між Іспанією та Марокко, на яку Марокко, як і в 2021 році, відреагувало контрольованим наступом", – зазначив Генріхманн.

Також, на його думку, не менш імовірно, що відповідальність за це несуть банди контрабандистів.

І нарешті, зазначив політик, може виявитися правдою те, що стверджує Україна: "Що Росія ініціювала цей наплив за допомогою ботів у соціальних мережах, аби чинити тиск на ЄС".

Усі три можливості є правдоподібними, зазначив політик з ХДС.

"Ми обов’язково маємо брати приклад з балтійців, поляків та скандинавів, коли йдеться про з’ясування передумов таких дій. Вони вже давно знайомі з міграцією як зброєю", – додав Генріхманн.

Крім того, за словами політика, ці події показують, "що цілеспрямована дезінформація може мати величезний вплив".

Минулого тижня десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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