В партии Мерца не исключили гибридной атаки против ЕС в связи с наплывом мигрантов в Сеуту

После массового наплыва десятков тысяч мигрантов в испанский автономный город Сеута в Северной Африке эксперт по вопросам разведки правящего в Германии Христианско-демократического союза Марк Генрихманн не исключает гибридной атаки на ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Существует несколько возможных сценариев, сказал Генрихманн, который является председателем Комитета парламентского контроля (PKGr) в Бундестаге, осуществляющего надзор за работой разведывательных служб. Одним из возможных вариантов является гибридная атака на Европейский Союз. "Одной из причин могла быть напряженность в отношениях между Испанией и Марокко, на которую Марокко, как и в 2021 году, отреагировало контролируемым наступлением", – отметил Генрихманн.

Кроме того, по его мнению, не менее вероятно, что ответственность за это несут банды контрабандистов.

И, наконец, отметил политик, может оказаться правдой то, что утверждает Украина: "Что Россия инициировала этот наплыв с помощью ботов в социальных сетях, чтобы оказать давление на ЕС".

Все три варианта правдоподобны, отметил политик из ХДС.

"Мы обязательно должны брать пример с балтийцев, поляков и скандинавов, когда речь идет о выяснении причин таких действий. Они уже давно знакомы с миграцией как оружием", – добавил Генрихманн.

Кроме того, по словам политика, эти события показывают, "что целенаправленная дезинформация может оказывать огромное влияние".

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

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