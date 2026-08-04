В уряді Фінляндії захистили міністерку, яка пропонувала виключити Іспанію з Шенгену

В уряді Фінляндії захистили міністерку внутрішніх справ Марі Рантанен, яка раніше пропонувала виключити Іспанію із Шенгенської зони у зв’язку з напливом мігрантів в анклаві Сеута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Yle заявила міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра.

31 липня Рантанен написала в соцмережі X, що всі європейські країни мають підтримати пропозицію прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, яка заявила, що Іспанію слід виключити з Шенгенської зони або, як мінімум, призупинити дію угоди щодо цієї країни.

Пурра зазначила, що ця заява Рантанен не була зроблена під впливом емоцій.

"Як можна вважати її слова поспішними, якщо десятки тисяч людей незаконно прибувають на територію держави-члена ЄС?" – сказала Пурра.

За її словами, Євросоюз підтримує свої держави-члени у захисті зовнішніх кордонів. Однак міністерка вважає, що Іспанія припустилася помилки, вирішивши легалізувати перебування в країні мігрантів без документів.

Пурра вважає, що ситуація в Іспанії наразі стабілізувалася.

"Але деякі тривожні сигнали щодо майбутнього все ж є", – додала глава Мінфіну Фінляндії.

За її словами, поки що невідомо, що саме стояло за масовим проривом людей до Сеути.

"Швидше за все, це якась операція. Такі людські маси не рухаються самі по собі, як мінімум йдеться про активізацію контрабандистів. З іншого боку, за тим, що сталося, можуть стояти й інші сили, можливо, з часом стане ясно, у чому полягає істина", – розповіла міністерка.

Нагадаємо, наприкінці липня до Сеути за лічені дні раптово прибули близько 50 тисяч охочих потрапити до Європи. У підсумку майже всіх їх повернули назад до Марокко, у Сеуті залишається не більше 5 тисяч.

Детально про кризу читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.