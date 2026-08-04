В правительстве Финляндии защитили министра, предлагавшую исключить Испанию из Шенгена

В правительстве Финляндии выступили в защиту министра внутренних дел Мари Рантанен, которая ранее предлагала исключить Испанию из Шенгенской зоны в связи с наплывом мигрантов в анклав Сеута.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Yle заявила министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

31 июля Рантанен написала в соцсети X, что все европейские страны должны поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая заявила, что Испанию следует исключить из Шенгенской зоны или, как минимум, приостановить действие соглашения для этой страны.

Пурра отметила, что это заявление Рантанен не было сделано под влиянием эмоций.

"Как можно считать её слова поспешными, если десятки тысяч людей незаконно прибывают на территорию государства-члена ЕС?" – сказала Пурра.

По её словам, Евросоюз поддерживает свои государства-члены в защите внешних границ. Однако министр считает, что Испания допустила ошибку, решив легализовать пребывание в стране мигрантов без документов.

Пурра считает, что ситуация в Испании на данный момент стабилизировалась.

"Но некоторые тревожные сигналы относительно будущего все же есть", – добавила глава Минфина Финляндии.

По её словам, пока неизвестно, что именно стояло за массовым прорывом людей в Сеуту.

"Скорее всего, это какая-то операция. Такие человеческие массы не движутся сами по себе; как минимум, речь идёт об активизации контрабандистов. С другой стороны, за произошедшим могут стоять и другие силы, возможно, со временем станет ясно, в чём истина", – рассказала министр.

Напомним, на прошлой неделе в Сеуту за считанные дни внезапно прибыли около 50 тысяч желающих попасть в Европу. В итоге почти всех их вернули обратно в Марокко, в Сеуте остаётся не более 5 тысяч.

Подробнее о кризисе читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.