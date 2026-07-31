Фінляндія доєдналася до критики Іспанії через міграційну кризу в Сеуті

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен різко розкритикувала Іспанію за нездатність забезпечити прикордонний контроль у її анклаві в Африці Сеуті.

Про це вона написала у соцмережі Х у п’ятницю, 31 липня, передає "Європейська правда".

Рантанен вважає, що Іспанія повністю провалила завдання щодо захисту зовнішнього кордону Шенгенської зони від нелегального в’їзду.

"Так далі не може тривати. Усі європейські країни мають підтримати пропозицію Мелоні. Країни, які не виконують своїх зобов’язань щодо захисту зовнішнього кордону, не можуть бути членами Шенгенської зони", – заявила вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та прем’єрка країни Джорджа Мелоні закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії.

За попередніми оцінками сил безпеки Іспанії, за добу до Сеути нелегально потрапили понад 40 тисяч мігрантів.

Іспанський уряд заявив, що розгорне підрозділи армії у своєму північноафриканському анклаві Сеута для посилення безпеки.