У Ла-Манші загорівся човен з майже 160 мігрантами на борту

Під час перетину Ла-Маншу загорівся човен з майже 160 мігрантами на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Інцидент стався близько 6 ранку за місцевим часом.

Французька морська служба згодом підтвердила, що 157 осіб було врятовано з човна.

За даними французької морської префектури, що відповідає за Ла-Манш і Північне море, за кілька годин до цього з того самого човна було врятовано ще п’ятьох людей.

Морська префектура повідомила, що двигун човна загорівся під час спроби переправи у вівторок вранці, що призвело до "дуже швидкого" погіршення його стану, коли він перебував у французькій зоні пошуково-рятувальних операцій у Ла-Манші.

На місце події було залучено численні ресурси, зокрема французькі судна, вертоліт ВМС Франції, судна британської прикордонної служби та рятувальників.

Всіх врятованих після обіду мають висадити у Булонь-сюр-Мер у Франції.

Зазначено, що 30 осіб було підібрано на борт рятувального корабля ВМС Франції, 73 – на борт іншого французького пошуково-рятувального судна, а 54 – на британські судна.

У понеділок, 3 серпня, очільник Reform UK Найджел Фарадж заявив, що в разі перемоги на виборах його партія зупинить потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд розкритикував такі плани ультраправих.