Кілька мігрантів загинули під час спроби перетнути Ла-Манш

Кілька мігрантів загинули під час спроби нелегально перетнути протоку Ла-Манш на невеликому човні поблизу французького порту Дюнкерк.

Про це у четвер повідомила місцева адміністрація, відповідальна за район Ла-Маншу та Північного моря, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За даними влади, інцидент стався під час спроби мігрантів дістатися Великої Британії на так званому "таксі-човні".

Внаслідок цього загинули троє людей.

Ла-Манш залишається одним із найпопулярніших маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Великої Британії з Франції. Попри небезпеку таких переправ через сильні течії, інтенсивний рух суден і нестійкі погодні умови, тисячі людей щороку намагаються подолати протоку на малих човнах.

27 квітня французька берегова охорона врятувала понад сотню мігрантів, які подорожували на човні, що зазнав аварії під час спроби перетнути Ла-Манш.

На початку травня під час спроби перетнути Ла-Манш на невеликому човні загинули мігранти.