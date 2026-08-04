Консул України відвідав у Польщі директора CEO Club, якого затримали "за крадіжку велосипедів"

Консул генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого утримують нібито за "крадіжку велосипедів".

Про це розповіли журналістам у пресслужбі Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС, консул відвідав Карчука, якого утримують у пенітенціарному закладі у Перемишлі.

Під час зустрічі Карчук, як розповіли у МЗС, скарг на умови утримання, ставлення з боку адміністрації установи або інших осіб не висловлював.

За словами МЗС, директор бізнес-спільноти CEO Club Ukraine повідомив, що не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення і буде через адвокатів оскаржувати рішення німецького слідства.

Після спілкування із затриманим український консул провів окрему зустріч з керівництвом пенітенціарного закладу, під час якої обговорив питання дотримання прав та забезпечення потреб затриманого у межах, визначених законодавством Польщі та міжнародним правом.

Окрім цього, посольство України в Німеччині зробило запит про деталі на адресу німецької сторони та "готове надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав Карчука".

Як повідомлялось, Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомеж". Його розшукували німецькі органи влади на підставі європейського ордера на арешт за нібито крадіжку 171 електровелосипеда.

Як заявили слідчі, у 2024 році затриманий начебто використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за співробітника транспортної компанії. Вартість викрадених велосипедів оцінюється у понад 126 тисяч євро.

Засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук повідомив, що затримання Карчука, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі, може бути наслідком шахрайства з документами. Тобто зловмисники могли використати його персональні дані, щоб забрати вантаж і згодом продати товар.