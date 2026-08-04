Консул Украины посетил в Польше директора CEO Club, задержанного "за кражу велосипедов"

Консул генконсульства Украины в Люблине посетил задержанного директора бизнес-сообщества CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, которого удерживают якобы за "кражу велосипедов".

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Как отметили в МИД, консул посетил Карчука, которого содержат в пенитенциарном учреждении в Перемышле.

Во время встречи Карчук, как сообщили в МИД, не высказывал жалоб на условия содержания, отношение со стороны администрации учреждения или других лиц.

Как сообщили в МИД, директор бизнес-сообщества CEO Club Ukraine заявил, что не признает своей причастности к инкриминируемому правонарушению и будет через адвокатов обжаловать решение немецкого следствия.

После беседы с задержанным украинский консул провел отдельную встречу с руководством пенитенциарного учреждения, в ходе которой обсудил вопросы соблюдения прав и обеспечения потребностей задержанного в рамках, определенных законодательством Польши и международным правом.

Кроме того, посольство Украины в Германии направило запрос о подробностях в адрес немецкой стороны и "готово оказать необходимое содействие адвокатам в обеспечении прав Карчука".

Как сообщалось, Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе "Будомеж". Его разыскивали немецкие власти на основании европейского ордера на арест за якобы кражу 171 электровелосипеда.

Как заявили следователи, в 2024 году задержанный якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника транспортной компании. Стоимость похищенных велосипедов оценивается в более чем 126 тысяч евро.

Основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук сообщил, что задержание Карчука, который сейчас находится в следственном изоляторе в Перемышле, может быть следствием мошенничества с документами. То есть злоумышленники могли использовать его личные данные, чтобы забрать груз и впоследствии продать товар.