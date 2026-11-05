Суд ЄС остаточно відхилив скаргу оператора "Північного потоку-2" на європейські правила

Суд Європейського Союзу підтвердив рішення Суду загальної юрисдикції, яким було відхилено позов компанії "Північний потік-2" проти директиви, що поширює дію певних правил внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомили у пресслужбі суду.

Згідно з рішенням суду, правила, оскаржені в Суді загальної юрисдикції, залишаються чинними.

"Північний потік-2" – це газопровід з Росії до Німеччини, що пролягає через Балтійське море. У 2019 році Європейський Союз вніс зміни до правил функціонування ринку газу, щоб вони також застосовувалися до газопроводів, що з’єднують державу-члена з третьою країною, включаючи ділянки, розташовані в територіальних водах держави-члена.

Ці правила стосуються, зокрема, відокремлення постачання газу від експлуатації систем транспортування газу, доступу третіх сторін до газопроводів та прозорості. Ці зміни також дозволяють державам-членам за певних умов надавати винятки для газопроводів, будівництво яких було завершено до 23 травня 2019 року.

Компанія Nord Stream 2 AG, яка, серед іншого, відповідає за експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскаржила ці зміни в Суді загальної юрисдикції Європейського Союзу.

У своєму рішенні від 27 листопада 2024 року Суд загальної юрисдикції відхилив позов по суті. Компанія Nord Stream 2 AG подала апеляцію на це рішення.

"Суд Європейського Союзу відхиляє апеляцію і, таким чином, залишає в силі рішення Суду загальної юрисдикції", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у Гамбурзі розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, якого Німеччина звинувачує у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Кузнєцова затримали влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Згодом його екстрадували до Німеччини.