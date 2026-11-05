Зеленський обговорив з Коштою переговорні кластери та перемовини в Абу-Дабі

Під час свого візиту до Мадрида 5 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному акаунті в Telegram, пише "Європейська правда".

Зеленський та Кошта обговорили євроінтеграційний процес України та якнайшвидше відкрити кластери у переговорах про вступ до ЄС.

"Працюємо над тим, щоб до кінця цього року відкрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою фон дер Ляєн", – написав Зеленський.

Також Володимир Зеленський проінформував Антоніу Кошту про розмову з американською стороною щодо підготовки до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі.

"Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. І Антоніу підтримує цю нашу позицію", – заявив президент України.

Нагадаємо, увечері 4 листопада Зеленський обговорив зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером підготовку до переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Раніше Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Також, нагадаємо. віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що Україна зможе закрити більше, ніж сім переговорних розділів у рамках вступу до ЄС у 2027 році.