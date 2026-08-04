Рубіо заявив про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував прогрес у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку.

Про це він сказав у вівторок, 4 серпня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що у переговорах щодо угоди про вільний транзит через Ормузьку протоку "досягнуто прогресу, але це ще не остаточне рішення".

Втім, він висловив надію, що така угода "буде укладена вже найближчим часом".

Рубіо зазначив, що США беруть участь у переговорах між Іраном та Оманом "щодо того, як забезпечити безпечний прохід більшої кількості суден через протоку".

"Поки ми рухаємося до довгострокових переговорів про денуклеаризацію", – зазначив він.

Також Рубіо сказав, що зусилля щодо збільшення трафіку через Ормузьку протоку є "найближчою угодою, на якій ми зосереджуємося".

Ормузька протока є життєво важливим каналом для постачання нафти, скрапленого природного газу та інших товарів, таких як добрива.

Через неї майже не проходять судна, принаймні з увімкненими транспондерами. Більшість із тих, що все-таки проходять, рухаються північним маршрутом поблизу іранських берегів з дозволу Ірану або південним – поблизу території Оману.

Президент США Дональд Трамп тисне на Іран, щоб той ще у вівторок уклав угоду з Оманом щодо Ормузької протоки, інакше країні загрожують руйнівні авіаудари.

А міністр фінансів США Скотт Бессент також бачить можливість швидкого укладення угоди між США та Іраном щодо контролю над Ормузькою протокою.