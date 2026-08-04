Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал ход переговоров по соглашению о свободном транзите через Ормузский пролив.

Об этом он заявил во вторник, 4 августа, как сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что в переговорах по соглашению о свободном транзите через Ормузский пролив "достигнут прогресс, но это еще не окончательное решение".

Впрочем, он выразил надежду, что такое соглашение "будет заключено уже в ближайшее время".

Рубио отметил, что США участвуют в переговорах между Ираном и Оманом "о том, как обеспечить безопасный проход большего количества судов через пролив".

"Пока мы движемся к долгосрочным переговорам о денуклеаризации", – отметил он.

Также Рубио сказал, что усилия по увеличению трафика через Ормузский пролив являются "ближайшим соглашением, на котором мы сосредоточиваемся".

Ормузский пролив является жизненно важным каналом для поставок нефти, сжиженного природного газа и других товаров, таких как удобрения.

Через него почти не проходят суда, по крайней мере с включенными транспондерами. Большинство из тех, кто все же проходит, движутся по северному маршруту вблизи иранских берегов с разрешения Ирана или по южному – вблизи территории Омана.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Иран, чтобы тот ещё во вторник заключил соглашение с Оманом по поводу Ормузского пролива, иначе стране грозят разрушительные авиаудары.

А министр финансов США Скотт Бессент также видит возможность скорого заключения соглашения между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом.