У США бачать можливість швидкої угоди з Іраном щодо Ормузької протоки

Міністр фінансів США Скотт Бессент бачить можливість швидкого укладення угоди між США та Іраном щодо контролю над Ормузькою протокою.

Про це він сказав у вівторок, 4 серпня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Бессента, така угода між США та Іраном може бути укладена вже цього дня.

"Ми ведемо переговори з іранською стороною, і я вважаю, що є ймовірність укладення угоди сьогодні або завтра щодо відкриття протоки", – сказав американський міністр.

У цьому контексті у Бессента запитали, чи буде передбачати така угода стягнення Іраном мита з суден, що проходять через цю ключову водну артерію.

"Я думаю, що буде забезпечено свободу судноплавства. Хоча ситуація там останніми днями все ще залишається дещо непевною, ми бачили, що навіть зараз звідти виходить чимало суден", – додав він.

Ормузька протока є життєво важливим каналом для постачання нафти, скрапленого природного газу та інших товарів, таких як добрива.

Через неї майже не проходять судна, принаймні з увімкненими транспондерами. Більшість із тих, що все-таки проходять, рухаються північним маршрутом поблизу іранських берегів з дозволу Ірану або південним – поблизу території Оману.

Президент США Дональд Трамп тисне на Іран, щоб той ще у вівторок уклав угоду з Оманом щодо Ормузької протоки, інакше країні загрожують руйнівні авіаудари.

Також Трамп раніше заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

Він говорив, що переговори з Іраном мали відбутись у понеділок. Втім, іранська сторона заявила, що наразі не веде переговорів з США.