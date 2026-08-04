Трамп хоче, щоб у вівторок Іран пішов на угоду щодо відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп тисне на Іран, щоб той ще у вівторок уклав угоду з Оманом щодо Ормузької протоки, інакше країні загрожують руйнівні авіаудари.

Заяву американського президента наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що дипломатичне врегулювання, схоже, залежить від переговорів між Оманом та Іраном щодо збільшення кількості суден, що проходять через протоку.

Ознак прогресу в цих переговорах майже немає, і Іран продовжує дотримуватися жорсткої позиції щодо цього водного шляху.

Він наполягає, що має право регулювати морський рух і атакувати судна, які намагаються пройти через протоку без його дозволу.

Іран також обіцяє жорстко відповісти на будь-які масштабні удари з боку США та Ізраїлю.

"Ви дізнаєтеся про це сьогодні або завтра. Маю на увазі, що все вирішиться швидко, так чи інакше. Це не дуже складно", – сказав Трамп журналістам у понеділок.

Водночас Трамп регулярно відмовлявся від проведення масштабних атак на Іран. Якщо цього разу він все-таки вирішить їх здійснити, це, ймовірно, призведе до подальшого зростання цін на нафту.

Пізно в понеділок іранський високопосадовець закликав США "зробити перший крок і змінити свою поведінку", повернувшись до умов угоди, досягнутої обома сторонами в червні.

Ормузька протока є життєво важливим каналом для постачання нафти, скрапленого природного газу та інших товарів, таких як добрива.

Через неї майже не проходять судна, принаймні з увімкненими транспондерами. Більшість із тих, що все-таки проходять, рухаються північним маршрутом поблизу іранських берегів з дозволу Ірану або південним – поблизу території Оману.

Трамп заявив, що "жодних зборів" за доступ до протоки не буде, хоча саме це Тегеран висунув як ключову умову будь-якої угоди.

Трамп раніше заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

Він також говорив, що переговори з Іраном мали відбутись у понеділок. Втім, іранська сторона заявила, що наразі не веде переговорів з США.