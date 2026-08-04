Хто зробив можливим напади на українців у Польщі і чи можливо їх зупинити

Масштаб та зухвалість нападів на українців у Польщі справді досягли такого рівня, що ігнорувати цю проблему уряд більше не може.

Проте одночасно заклики щодо неприпустимості таких нападів мають цілком внутрішнє підґрунтя – ця тема стала ще одним фронтом війни між урядовою коаліцією на чолі з Дональдом Туском і правою коаліцією та особисто президентом Каролем Навроцьким.

Про те, як зароджувалося насильство і чого очікувати далі – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Від Туска до Брауна: як польські політики сприяли нападам на українців і чи зможуть це зупинити. Далі – стислий її виклад.

Численні заяви політиків правого табору, включно з президентом Каролем Навроцьким, про невдячність українців, про "українізацію Польщі", а також про необхідність спрощення депортації іноземців створили тло ненависті на національному ґрунті.

Ці настрої отримали істотне підживлення торік – після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах, а також навесні цього року – коли у партії "Право і справедливість" ("ПіС") вирішили висунути кандидатом у прем’єри відвертого українофоба Пшемислава Чарнека.

Такий фон остаточно зняв усі захисні бар’єри з польських радикалів.

Атаки на українців були фактично легалізовані.

А нинішня хвиля нападів відбулась на тлі безпрецедентного погіршення відносин між Варшавою та Києвом, викликаного рішенням президента Володимира Зеленського надати одній із військових частин почесне найменування героїв УПА.

Є всі підстави вважати, що ця політична криза й призвела до нового спалаху насильства щодо українців у Польщі.

Апогеєм цих атак стало жорстоке побиття української пари у Вроцлаві. При цьому градус напруги дійшов такого рівня, що заяви політиків вже не здатні зупинити нові й нові напади на українців. Хоча є надія на те, що показове покарання нападників здатне охолодити найгарячіші голови.

Нинішня ситуація демонструє, наскільки цинічно польські політики усіх таборів використовують тему нападів на українців у своїх політичних цілях.

Адже, попри нинішні правильні заяви, Дональд Туск та його політична сила раніше також використовували втому поляків від українських біженців. Достатньо згадати показово жорсткі рішення нинішнього уряду Польщі про депортацію українців у ситуаціях, коли можна було лише обмежитися штрафом.

Попри всі заклики чинної коаліції, ані президент Навроцький, ані "ПіС" не засудили нинішні напади на українців. І якщо у президента поклали відповідальність за суспільний спокій на уряд, то у найбільшій опозиційній партії "Право і справедливість" взагалі прагнуть зосередитися на іншій темі – злочинах, вчинених українцями у Польщі.

І це тривожний сигнал, який свідчить, що польські радикали не зупинять своїх нападів на українців.

Втім, навіть за таких розкладів нинішня ситуація є кроком уперед у порівнянні з минулим роком. У 2025 році всі провідні партії Польщі намагалися гратися з антиукраїнськими настроями виборців. Натомість зараз "українське питання" стає водорозділом між коаліцією та опозицією.

Нинішня реакція польської влади та головне – суспільства – на масові атаки проти українців дає й підстави для обережного оптимізму.

Ця антиукраїнська хвиля налякала багатьох поляків. Як наслідок, вперше за довгі часи чути голоси противників розпалювання антиукраїнських настроїв. І це матиме свій вплив на політиків.

Тим більше, у "Громадянській платформі" та інших партіях провладної коаліції є чимало проукраїнських політиків, які вимагатимуть більш послідовно курсу уряду.

Не все втрачено і в правій опозиції. Проукраїнські діячі були і в партії "Право і справедливість", хоча чимала їх частина пішла у новий політичний проєкт Матеуша Моравецького. Це дає підстави очікувати, що нова польська права партія не матиме такого антиукраїнського курсу, як їхні колеги на правому фланзі.

І якщо така політика матиме попит серед виборців, не виключено, що і "Праву і справедливості" доведеться коригувати свій курс.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Від Туска до Брауна: як польські політики сприяли нападам на українців і чи зможуть це зупинити.