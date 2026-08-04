Кто сделал возможными нападения на украинцев в Польше и можно ли их остановить

Масштаб и дерзость нападений на украинцев в Польше действительно достигли такого уровня, что правительство больше не может игнорировать эту проблему.

Однако в то же время призывы о недопустимости таких нападений имеют чисто внутреннюю подоплеку – эта тема стала еще одним фронтом войны между правительственной коалицией во главе с Дональдом Туском и правой коалицией, а также лично президентом Каролем Навроцким.

О том, как зарождалось насилие и чего ожидать дальше – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко От Туска до Брауна: как польские политики способствовали атакам на украинцев и смогут ли это остановить. Далее – краткое изложение статьи.

Многочисленные заявления политиков правого лагеря, включая президента Кароля Навроцкого, о неблагодарности украинцев, об "украинизации Польши", а также о необходимости упрощения депортации иностранцев создали почву для ненависти на национальной почве.

Эти настроения получили существенное подкрепление в прошлом году – после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, а также весной этого года – когда в партии "Право и справедливость" ("ПиС") решили выдвинуть кандидатом в премьер-министры явного украинофоба Пшемыслава Чарнека.

Такой фон окончательно снял все защитные барьеры с польских радикалов.

Нападения на украинцев были фактически легализованы.

А нынешняя волна нападений произошла на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между Варшавой и Киевом, вызванного решением президента Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование героев УПА.

Есть все основания полагать, что именно этот политический кризис и привел к новой волне насилия в отношении украинцев в Польше.

Апогеем этих нападений стало жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве. При этом напряженность достигла такого уровня, что заявления политиков уже не способны остановить новые и новые нападения на украинцев. Хотя есть надежда на то, что показательное наказание нападавших сможет охладить самые горячие головы.

Нынешняя ситуация демонстрирует, насколько цинично польские политики всех лагерей используют тему нападений на украинцев в своих политических целях.

Ведь, несмотря на нынешние правильные заявления, Дональд Туск и его политическая сила ранее также использовали усталость поляков от украинских беженцев.

Несмотря на все призывы действующей коалиции, ни президент Навроцкий, ни "ПиС" не осудили нынешние нападения на украинцев. И если президент возложил ответственность за общественный порядок на правительство, то в крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" вообще стремятся сосредоточиться на другой теме – преступлениях, совершенных украинцами в Польше.

И это тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что польские радикалы не прекратят свои нападения на украинцев.

Впрочем, даже при таком раскладе нынешняя ситуация является шагом вперед по сравнению с прошлым годом. В 2025 году все ведущие партии Польши пытались играть на антиукраинских настроениях избирателей. Зато сейчас "украинский вопрос" становится водоразделом между коалицией и оппозицией.

Нынешняя реакция польских властей и, главное, общества на массовые нападения на украинцев дает основания для осторожного оптимизма.

Эта антиукраинская волна напугала многих поляков. В результате впервые за долгое время раздаются голоса противников разжигания антиукраинских настроений. И это окажет своё влияние на политиков.

Тем более что в "Гражданской платформе" и других партиях правящей коалиции есть немало проукраинских политиков.

Не всё потеряно и в правой оппозиции. Проукраинские деятели были и в партии "Право и справедливость", хотя значительная их часть перешла в новый политический проект Матеуша Моравецкого. Это даёт основания ожидать, что новая польская правая партия не будет придерживаться такого антиукраинского курса, как их коллеги на правом фланге.

И если такая политика найдет отклик у избирателей, не исключено, что и "Праву и справедливости" придется корректировать свой курс.

Подробнее – в материале Юрия Панченко От Туска до Брауна: как польские политики способствовали атакам на украинцев и смогут ли это остановить.