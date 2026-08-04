ЗМІ: Сирія сигналізує США про готовність зменшити залежність від нафти з РФ

Сирія сигналізує Сполученим Штатам про готовність суттєво скоротити імпорт російської нафти – у межах переговорів про її виключення з переліку держав-спонсорів тероризму.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Троє співрозмовників, дотичних до переговорів Дамаску і США, повідомили, що з боку Сирії пролунала готовність суттєво скоротити імпорт російської нафти – від якої вона досі зберігає велику залежність, попри розворот країни на Захід після повалення режиму Башара аль-Асада.

Загалом джерела кажуть, що у Вашингтоні не казали прямо, що такий крок є передумовою для її виключення з переліку держав-спонсорів тероризму.

За словами одного з сирійських співрозмовників, від американської сторони були сигнали, що відмова від російської нафти "покращить шанси" на це.

На це у Дамаску зазначають, що виключення її з переліку допомогло би диверсифікувати постачання, тому що зараз доступних альтернатив немає.

На початку липня президент США Дональд Трамп допустив виключення Сирії зі списку країн-спонсорів тероризму.

Нагадаємо, у США наближаються до ухвалення законопроєкту щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.