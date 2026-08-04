СМИ: Сирия сигнализирует США о готовности снизить зависимость от нефти из РФ

Сирия сигнализирует Соединенным Штатам о готовности существенно сократить импорт российской нефти – в рамках переговоров о ее исключении из списка государств-спонсоров терроризма.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Трое собеседников, поинформированных о переговорах между Дамаском и США, сообщили, что со стороны Сирии прозвучала готовность существенно сократить импорт российской нефти – от которой она до сих пор сохраняет большую зависимость, несмотря на разворот страны в сторону Запада после свержения режима Башара аль-Асада.

В целом источники отмечают, что в Вашингтоне не говорили прямо, что такой шаг является предпосылкой для исключения Сирии из списка государств-спонсоров терроризма.

По словам одного из сирийских собеседников, с американской стороны поступали сигналы о том, что отказ от российской нефти "увеличит шансы" на это.

На это в Дамаске отмечают, что исключение страны из списка помогло бы диверсифицировать поставки, поскольку сейчас доступных альтернатив нет.

В начале июля президент США Дональд Трамп допустил исключение Сирии из списка стран-спонсоров терроризма.

Напомним, в США приближаются к принятию законопроекта о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.