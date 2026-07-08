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Трамп допустив виключення Сирії зі списку країн-спонсорів тероризму

Новини — Середа, 8 липня 2026, 18:10 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп висловився щодо потенційного виключення Сирії зі списку країн-спонсорів тероризму.

Про це він сказав під час зустрічі із президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа на полях саміту НАТО, цитує "Європейська правда".

Журналісти запитали у Трампа, чи виключить він Сирію зі списку країн-спонсорів тероризму.

"Гадаю, що так і зроблю", – відповів американський президент.

Також Трамп похвалив президента Сирії та заявив, що поважає його.

Відколи у Сирії встановилась нова влада у грудні 2024 року, у США зважували подальші кроки, особливо з урахуванням участі аль-Шараа в угрупованнях, які Вашингтон класифікував як терористичні.  

У травні минулого року президент США оголосив про плани скасувати всі санкції проти Сирії.

1 липня того ж року він скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році. 

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Трамп США Сирія тероризм
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