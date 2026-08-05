У Румунії ведмідь у пошуках гостинців вломився у запарковане авто
Новини — Середа, 5 серпня 2026, 09:12 —
У Румунії зафіксували черговий інцидент з ведмедями – хижак у пошуках їжі вломився у запаркований автомобіль.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Випадок стався на Трансфегерашському шосе, що прямує через гори і відоме значною присутністю ведмедів, які перестали боятися людей.
Дорослий ведмідь поліз у запаркований автомобіль через вікно біля задніх сидінь. Інцидент зафільмували з іншого авто, що проїздило поруч.
Людей всередині автомобіля на час події не було, тож ніхто не постраждав. Як повідомляють, це виявились іноземні туристи, які відійшли на прогулянку в гори.
Інцидент став черговим гучним випадком з ведмедями у цьому районі. Влітку 2024 року хижак майже зумів всунути голову у салон машини, яка загальмувала на дорозі, через привідкрите вікно.
Восени 2025 року у Румунії посилили штрафи за підгодовування ведмедів та змінили процедуру реагування на хижаків поблизу населених пунктів.
Румунська популяція бурих ведмедів – найчисельніша у Європі.