У Румунії ведмідь у пошуках гостинців вломився у запарковане авто

У Румунії зафіксували черговий інцидент з ведмедями – хижак у пошуках їжі вломився у запаркований автомобіль.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався на Трансфегерашському шосе, що прямує через гори і відоме значною присутністю ведмедів, які перестали боятися людей.

Дорослий ведмідь поліз у запаркований автомобіль через вікно біля задніх сидінь. Інцидент зафільмували з іншого авто, що проїздило поруч.

Digi24

Людей всередині автомобіля на час події не було, тож ніхто не постраждав. Як повідомляють, це виявились іноземні туристи, які відійшли на прогулянку в гори.

Інцидент став черговим гучним випадком з ведмедями у цьому районі. Влітку 2024 року хижак майже зумів всунути голову у салон машини, яка загальмувала на дорозі, через привідкрите вікно.

Восени 2025 року у Румунії посилили штрафи за підгодовування ведмедів та змінили процедуру реагування на хижаків поблизу населених пунктів.

Румунська популяція бурих ведмедів – найчисельніша у Європі.