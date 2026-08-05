В Румынии медведь в поисках гостинцев залез в припаркованный автомобиль

В Румынии зафиксирован очередной инцидент с медведями – хищник в поисках еды ворвался в припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на Трансфегерашском шоссе, пролегающем через горы и известном значительным количеством медведей, которые перестали бояться людей.

Взрослый медведь пролез в припаркованный автомобиль через окно возле задних сидений. Инцидент сняли на видео из другого автомобиля, проезжавшего мимо.

Digi24

На момент происшествия людей в автомобиле не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщается, это были иностранные туристы, которые ушли на прогулку в горы.

Инцидент стал очередным громким случаем с медведями в этом районе. Летом 2024 года хищник почти сумел просунуть голову в салон машины, которая затормозила на дороге, через приоткрытое окно.

Осенью 2025 года в Румынии усилили штрафы за подкармливание медведей и изменили процедуру реагирования на появление хищников вблизи населенных пунктов.

Румынская популяция бурых медведей – самая многочисленная в Европе.