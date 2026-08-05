В Румынии медведь в поисках гостинцев залез в припаркованный автомобиль
Новости — Среда, 5 августа 2026, 09:12 —
В Румынии зафиксирован очередной инцидент с медведями – хищник в поисках еды ворвался в припаркованный автомобиль.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел на Трансфегерашском шоссе, пролегающем через горы и известном значительным количеством медведей, которые перестали бояться людей.
Взрослый медведь пролез в припаркованный автомобиль через окно возле задних сидений. Инцидент сняли на видео из другого автомобиля, проезжавшего мимо.
На момент происшествия людей в автомобиле не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщается, это были иностранные туристы, которые ушли на прогулку в горы.
Инцидент стал очередным громким случаем с медведями в этом районе. Летом 2024 года хищник почти сумел просунуть голову в салон машины, которая затормозила на дороге, через приоткрытое окно.
Осенью 2025 года в Румынии усилили штрафы за подкармливание медведей и изменили процедуру реагирования на появление хищников вблизи населенных пунктов.
Румынская популяция бурых медведей – самая многочисленная в Европе.