У Румунії посилили штрафи за підгодовування ведмедів та змінили процедуру реагування

У Румунії схвалили давно анонсоване посилення штрафів за підгодовування ведмедів, а також зміни до алгоритму дій офіційних служб у разі присутності ведмедів біля населених пунктів.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

Уряд Румунії схвалив внесені Міндовкілля пропозиції щодо негайної процедури втручання у разі присутності ведмедів поблизу місця проживання людей чи нападу хижака, а також посилення штрафів за підгодовування ведмедів – що поглиблює проблему з тим, що хижаки не бояться людей і самі йдуть до них у пошуках їжі.

За підгодовування ведмедів у дикій природі, зокрема на відомому Трансфегераському шосе через гори, тепер загрожує штраф від 10000 до 30000 леїв (1965 – 8900 євро).

Зміна процедур реагування включає невідкладне реагування служб, замість поетапного, у разі появи ведмедів біля людських осель – з широким спектром дій, які можуть бути вжиті командами, аж до відстрілу.

У законодавство ввели поняття "призвичаєний ведмідь" на позначення хижака, який внаслідок багаторазових контактів з людьми змінив нормальну природну поведінку і становить загрозу.

Для мерій спростили бюрократичні процедури у питанні співпраці з фахівцями цього профілю, коли потрібне термінове втручання через ведмедя.

"Цей проєкт надає органам влади інструменти для швидких та ефективних дій на тлі ситуації, що вже стала критичною. Ми стикаємося із все більшою кількістю випадків, коли ведмеді заходять до людей у двори, або на вулиці селищ… Цей проєкт забезпечить баланс між захистом ведмедів і безпекою громадян. Бурий ведмідь залишається видом із суворим ступенем захисту, але юридичні рамки для втручання мають відповідати реальній ситуації", – заявила міністерка довкілля Діана Бузояну.

Вона також підкреслила, що "захист ведмедів починається з того, щоб тримати їх на відстані".

"Підгодовувати їх – це наражати на небезпеку і людей, і вид", – наголосила посадовиця.

Румунія має одну з найбільших популяцій бурого ведмедя у Європі. В останні роки румунські ведмеді часто забрідають до місць проживання людей, шукаючи їжі, що призвело до збільшення кількості нещасних випадків.

Як повідомляли, наприкінці жовтня у румунських Карпатах внаслідок нападу ведмедя постраждав турист, що стало другим за два тижні інцидентом.