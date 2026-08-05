Зеленський після удару РФ закликав партнерів активніше допомагати з перехоплювачами

Президент Володимир Зеленський на тлі масованої російської атаки закликав партнерів активніше допомагати з ракетами-перехоплювачами до систем ППО.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, в ході атаки РФ застосувала 24 балістичні ракети, 4 "Циркони/Онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них – реактивні.

Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Під ударом також опинились пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань", – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками.

"Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя. Дякую тим, хто готовий допомагати саме так", – зауважив президент.

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга нагадав про необхідність чинити тиск на Росію за допомогою санкцій на тлі нової масованої атаки на Київську область.