Зеленский после удара РФ призвал партнеров активнее помогать с перехватчиками

Президент Владимир Зеленский на фоне массированной российской атаки призвал партнеров активнее помогать с ракетами-перехватчиками для систем ПВО.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в ходе атаки РФ применила 24 баллистические ракеты, 4 "Циркона/Оникса" и еще 115 дронов, значительная часть из них – реактивные.

Основная цель атаки – складские помещения гражданских предприятий, также были нанесены удары по инфраструктуре и железнодорожной станции. Под ударом также оказались пивоваренная компания, склады строительных материалов и гражданская логистика.

"Противоракетные средства – это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетные средства приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными мерами.

"Значительная часть российских предприятий по производству баллистического оружия не подпадает под санкции. Пока что. Нужны новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни. Спасибо тем, кто готов помогать именно так", – отметил президент.

В ночь на 5 августа Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киевскую область с применением баллистических ракет и ударных беспилотников.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига напомнил о необходимости оказывать давление на Россию с помощью санкций на фоне новой массированной атаки на Киевскую область.