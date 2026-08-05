В Україні з дводенним візитом перебуває очільниця МЗС Латвії 

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перебуває в Україні з дводенним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В МЗС Латвії завчасно анонсували робочий візит Браже в Україну, зазначивши, що він триватиме 4-5 серпня.

"Під час візиту міністерка зустрінеться з українськими посадовцями для обговорення поточних питань двосторонньої співпраці та безпекової політики, триваючої підтримки Латвією України у боротьбі з російською агресією та інших питань", – йдеться в оголошенні.

Увечері у вівторок Браже на своїй сторінці розповіла, що перший день була в Одесі, де зустрілася у тому числі з командувачем ВМС України, віцеадміралом Олексієм Неїжпапою.

Great meeting with ViceAdmiral Oleksii Neizhpapa, Commander of the Naval Forces ⚓️ of Ukraine🇺🇦, to discuss Black Sea security.



We discussed ways to support Ukraine’s self defense, draw on Ukraine’s defence innovation, and strenghen our military industrial cooperation. pic.twitter.com/wk3Haytx8s – Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 4, 2026

"Ми обговорили способи підтримати оборону України, використовувати українські оборонні інновації та посилювати нашу співпрацю у військово-промисловій сфері", – зазначила вона.

Odessa is a symbol of 🇺🇦 resilient economy and naval success in the Black Sea. I’m here to reaffirm 🇱🇻 support for Ukraine’s self-defence.



Russia conducts terrorist attacks, but its war is heading nowhere.



I thank Odessa leaders O.Kiper, I.Koval, S.Lysak for a warm welcome. pic.twitter.com/pmx9mXKK9w – Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 4, 2026

Вранці у середу міністерка повідомила про зустріч у Києві з українським колегою Андрієм Сибігою.

Great to be back in Kyiv to meet Foreign Minister @andrii_sybiha and to address Ukraine’s ambassadors at their conference.🇺🇦🇱🇻



All now recognise that Ukraine is a EuroAtlantic security provider. 🇺🇦 deeper EU integration, technological strength, expertise is in Europe’s interest. pic.twitter.com/n1CnHJOcpA – Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 5, 2026

Нагадаємо, наприкінці липня Латвія викликала російського дипломата через удар по почесному консульству у Слов'янську.

Також повідомляли, що Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових.