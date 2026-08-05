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В Україні з дводенним візитом перебуває очільниця МЗС Латвії 

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 11:33 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перебуває в Україні з дводенним візитом. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В МЗС Латвії завчасно анонсували робочий візит Браже в Україну, зазначивши, що він триватиме 4-5 серпня. 

"Під час візиту міністерка зустрінеться з українськими посадовцями для обговорення поточних питань двосторонньої співпраці та безпекової політики, триваючої підтримки Латвією України у боротьбі з російською агресією та інших питань", – йдеться в оголошенні. 

Увечері у вівторок Браже на своїй сторінці розповіла, що перший день була в Одесі, де зустрілася у тому числі з командувачем ВМС України, віцеадміралом Олексієм Неїжпапою. 

"Ми обговорили способи підтримати оборону України, використовувати українські оборонні інновації та посилювати нашу співпрацю у військово-промисловій сфері", – зазначила вона. 

Вранці у середу міністерка повідомила про зустріч у Києві з українським колегою Андрієм Сибігою. 

Нагадаємо, наприкінці липня Латвія викликала російського дипломата через удар по почесному консульству у Слов'янську.

Також повідомляли, що Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових.

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