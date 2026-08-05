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В Украине с двухдневным визитом находится глава МИД Латвии

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Новости — Среда, 5 августа 2026, 11:33 — Мария Емец

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже находится в Украине с двухдневным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД Латвии заранее анонсировали рабочий визит Браже в Украину, отметив, что он пройдет 4–5 августа.

"В ходе визита министр встретится с украинскими официальными лицами для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и политики безопасности, продолжающейся поддержки Латвией Украины в борьбе с российской агрессией и других вопросов", – говорится в сообщении.

Вечером во вторник Браже на своей странице рассказала, что первый день провела в Одессе, где встретилась, в том числе, с командующим ВМС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.

"Мы обсудили способы поддержать оборону Украины, использовать украинские оборонные инновации и укреплять наше сотрудничество в военно-промышленной сфере", – отметила она.

В среду утром министр сообщила о встрече в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Напомним, в конце июля Латвия вызвала российского дипломата из-за удара по почетному консульству в Славянске.

Также сообщалось, что Латвия в два раза чаще будет принимать на лечение раненых украинских военных.

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