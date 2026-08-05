В Украине с двухдневным визитом находится глава МИД Латвии
Новости — Среда, 5 августа 2026, 11:33 —
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже находится в Украине с двухдневным визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В МИД Латвии заранее анонсировали рабочий визит Браже в Украину, отметив, что он пройдет 4–5 августа.
"В ходе визита министр встретится с украинскими официальными лицами для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и политики безопасности, продолжающейся поддержки Латвией Украины в борьбе с российской агрессией и других вопросов", – говорится в сообщении.
Вечером во вторник Браже на своей странице рассказала, что первый день провела в Одессе, где встретилась, в том числе, с командующим ВМС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.
Great meeting with ViceAdmiral Oleksii Neizhpapa, Commander of the Naval Forces ⚓️ of Ukraine🇺🇦, to discuss Black Sea security.– Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 4, 2026
We discussed ways to support Ukraine’s self defense, draw on Ukraine’s defence innovation, and strenghen our military industrial cooperation. pic.twitter.com/wk3Haytx8s
"Мы обсудили способы поддержать оборону Украины, использовать украинские оборонные инновации и укреплять наше сотрудничество в военно-промышленной сфере", – отметила она.
Odessa is a symbol of 🇺🇦 resilient economy and naval success in the Black Sea. I’m here to reaffirm 🇱🇻 support for Ukraine’s self-defence.– Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 4, 2026
Russia conducts terrorist attacks, but its war is heading nowhere.
I thank Odessa leaders O.Kiper, I.Koval, S.Lysak for a warm welcome. pic.twitter.com/pmx9mXKK9w
В среду утром министр сообщила о встрече в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Great to be back in Kyiv to meet Foreign Minister @andrii_sybiha and to address Ukraine’s ambassadors at their conference.🇺🇦🇱🇻– Baiba Braže (@Braze_Baiba) August 5, 2026
All now recognise that Ukraine is a EuroAtlantic security provider. 🇺🇦 deeper EU integration, technological strength, expertise is in Europe’s interest. pic.twitter.com/n1CnHJOcpA
Напомним, в конце июля Латвия вызвала российского дипломата из-за удара по почетному консульству в Славянске.
Также сообщалось, что Латвия в два раза чаще будет принимать на лечение раненых украинских военных.