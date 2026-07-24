Латвія викликала російського дипломата через удар по почесному консульству у Слов'янську

Латвія викликала російського тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з нападом на місто Слов’янськ, в результаті якого було пошкоджено її почесне консульство.

Про це йдеться у заяві МЗС Латвії, передає "Європейська правда".

За даними МЗС Латвії, під час нападу поранення отримали двоє співробітників консульства. Почесний консул Олександр Павенко не постраждав.

Міністерство також передало ноту протесту до російського посольства, в якій Латвія рішуче засуджує напад на Слов’янськ та пошкодження будівлі консульства.

"Сьогодні Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Посольства Російської Федерації та вручила ноту протесту, в якій висловила найрішучіше засудження жорстокого нападу Росії на місто Слов’янськ та руйнування будівлі Почесного консульства Латвії", – йдеться у повідомленні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав воєнним злочином удар по Слов’янську, що завдав руйнувань почесному консульству країни.

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.