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ЄС переказує Україні 5-й транш з доходів від заморожених активів РФ на 1,4 млрд євро

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 12:24 — Марія Ємець

ЄС надає Україні наступні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів за перше півріччя 2026 року, що є вже п’ятим таким траншем.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

У повідомленні зазначають, що 3 серпня ЄС отримав нові 1,4 млрд з доходів від знерухомлених активів центрального банку РФ та перерахує їх Україні, що буде вже п’ятим таким траншем. Загальна сума доходів від росактивів з часу застосування санкцій сягнула вже 8 мільярдів. 

"Ми вкотре прокинулися з новинами про звірства, які скоїла Росія своїми повітряними ударами по Україні. Росія має заплатити за завдані руйнування. І ми використовуємо доходи від знерухомлених російських активів, щоб це сталося. Ми передаємо Україні наступні 1,4 млрд євро", – оголосила Урсула фон дер Ляєн. 

Попередній 4-й транш перерахували у березні 2026 року.

30 липня Європейська комісія перерахувала Україні ще 3,47 млрд євро в межах оборонної частини кредиту на 90 млрд євро.  

У Єврокомісії розповіли, що у серпні Україна може очікувати на як мінімум один новий "оборонний транш".



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Єврокомісія Арешт росактивів
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