ЄС переказує Україні 5-й транш з доходів від заморожених активів РФ на 1,4 млрд євро

ЄС надає Україні наступні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів за перше півріччя 2026 року, що є вже п’ятим таким траншем.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначають, що 3 серпня ЄС отримав нові 1,4 млрд з доходів від знерухомлених активів центрального банку РФ та перерахує їх Україні, що буде вже п’ятим таким траншем. Загальна сума доходів від росактивів з часу застосування санкцій сягнула вже 8 мільярдів.

Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine.



Russia must pay for the destruction it has caused.



And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does.



We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026

"Ми вкотре прокинулися з новинами про звірства, які скоїла Росія своїми повітряними ударами по Україні. Росія має заплатити за завдані руйнування. І ми використовуємо доходи від знерухомлених російських активів, щоб це сталося. Ми передаємо Україні наступні 1,4 млрд євро", – оголосила Урсула фон дер Ляєн.

Попередній 4-й транш перерахували у березні 2026 року.

30 липня Європейська комісія перерахувала Україні ще 3,47 млрд євро в межах оборонної частини кредиту на 90 млрд євро.

У Єврокомісії розповіли, що у серпні Україна може очікувати на як мінімум один новий "оборонний транш".





