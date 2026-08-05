ЕС переводит Украине 5-й транш из доходов от замороженных активов РФ на 1,4 млрд евро

ЕС выделяет Украине очередные 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов за первое полугодие 2026 года, что является уже пятым таким траншем.

Об этом объявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что 3 августа ЕС получил новые 1,4 млрд из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ и перечислит их Украине, что станет уже пятым таким траншем. Общая сумма доходов от российских активов с момента введения санкций достигла уже 8 млрд евро.

Once again we wake up to the news of horrible atrocities by Russia through its aerial attacks on Ukraine.



Russia must pay for the destruction it has caused.



And we are using the proceeds from the immobilised Russian assets to make sure it does.



We are making a further €1.4… pic.twitter.com/8sFqJXjPx2 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 5, 2026

"Мы в очередной раз проснулись с новостями о зверствах, совершённых Россией в ходе воздушных ударов по Украине. Россия должна заплатить за нанесённые разрушения. И мы используем доходы от замороженных российских активов, чтобы это произошло. Мы выделяем Украине следующие 1,4 млрд евро", – объявила Урсула фон дер Ляйен.

Предыдущий 4-й транш был перечислен в марте 2026 года.

30 июля Европейская комиссия перечислила Украине еще 3,47 млрд евро в рамках оборонной части кредита на 90 млрд евро.

В Еврокомиссии сообщили, что в августе Украина может ожидать как минимум один новый "оборонный транш".