У Польщі закрили справу про дипломатичну зраду у зв'язку зі Смоленською катастрофою

Після 10 років розслідування Національна прокуратура Польщі офіційно закрила справу про так звану дипломатичну зраду під час розслідування Смоленської катастрофи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Розслідування щодо так званої дипломатичної зради у зв’язку зі смоленською катастрофою тривало аж 10 років. Національна прокуратура аналізувала дії польської влади у квітні та травні 2010 року, одразу після трагедії, в якій загинули 96 осіб, зокрема президент Лех Качинський разом із дружиною.

Протягом цього 10-річного розслідування було допитано загалом 488 свідків.

Як підкреслив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак під час пресконференції в середу, слідчі не виявили жодних ознак злочину.

"Розслідування, яке тривало 10 років, показало, що дії польської влади у квітні та травні 2010 року не містили жодних ознак злочину дипломатичної зради", – заявив Новак.

У березні цього року було винесено дві постанови про часткове припинення розслідування. Тепер рішення про припинення решти п’яти напрямків розслідування завершує весь процес.

Новак водночас зазначив, що наразі в Генеральній прокуратурі все ще триває основне розслідування щодо катастрофи, яке було розпочато у 2010 році.

Він нагадав, що останніми днями до Слідчої групи №1 Національної прокуратури надійшов переклад доповнювального висновку Міжнародної групи експертів. Як він зазначив, цей комплексний висновок "мав дати відповідь на питання, найзагальніше кажучи, що стало причиною Смоленської катастрофи".

Новак повідомив, що на цей час прокуратура не інформує про висновки, які містяться в доповненому висновку. На запитання, коли буде можливо оприлюднити додаткові висновки міжнародних експертів, речник прокуратури відповів, що, на його думку, "це вже питання тижнів".

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи в аеропорту "Північний" під Смоленськом, внаслідок чого загинуло 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

Нагадаємо, посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський заявив, що росіяни ігнорують прохання Польщі про повернення уламків президентського літака.

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