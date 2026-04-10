Росія ігнорує запити Польщі щодо уламків літака, що розбився під Смоленськом – посол

Посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський заявив, що росіяни ігнорують прохання Польщі про повернення уламків президентського літака.

Про це він сказав в ефірі RMF24, пише "Європейська правда".

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи в аеропорту "Північний" під Смоленськом, внаслідок чого загинуло 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

"Росіяни ігнорують прохання Польщі про повернення уламків президентського літака "Туполєв", що розбився під Смоленськом 16 років тому", – заявив Краєвський.

Він заявив, що польським представникам не дозволяють потрапити на місце трагедії.

"Вся територія огороджена таким чином, що якщо уламки й знаходяться там, де були, то їх не видно з тих ділянок, до яких ми маємо доступ", – пояснив посол.

За його словами, офіційно РФ продовжують стверджувати, що їм потрібні уламки літака як докази у триваючому розслідуванні.

Нагадаємо, у травні 2022 року окружний суд Варшави-Мокотува задовольнив клопотання прокурора та виніс постанову про тимчасовий арешт Віктора Р. – російського польотного диспетчера, який 10 квітня 2010 року чергував в аеропорту Смоленська та проходить по справі вбивства Качинського.

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.