Міністр оборони Британії вперше прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

У середу, 5 серпня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув до української столиці.

Про це український президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Візит Стрітінга відбувся у день після того, як Росія масовано атакувала Київ та передмістя. На тлі цього, Зеленський поінформував британського міністра щодо наслідків цієї атаки, а також про потреби України, оскільки "Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими".

"Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання", – зазначив український президент.

Зокрема вони обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння. Також Зеленський та Стрітінг говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики.

Зауважимо, що на офіційному відео зустрічі у складі українській делегації немає посла України у Британії Валерія Залужного. Втім, з британського боку посол Ніл Кромптон присутній.

27 липня Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.

Тоді ж він оголосив, що Лондон передасть Україні технологію для захисту українських безпілотників.