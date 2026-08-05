Министр обороны Великобритании впервые прибыл в Киев и встретился с Зеленским

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Великобритании Весом Стритингом, который впервые прибыл в украинскую столицу.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Визит Стритинга состоялся на следующий день после того, как Россия массированно атаковала Киев и пригороды. На этом фоне Зеленский проинформировал британского министра о последствиях этой атаки, а также о потребностях Украины, поскольку "Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме".

"Обсудили, как Великобритания может помочь Украине лучше защитить города и общины от таких баллистических угроз – на двустороннем и многостороннем уровне, – как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования", – отметил украинский президент.

В частности, они обсудили возможности совместного производства некоторых видов вооружения. Также Зеленский и Стритинг говорили о санкциях против российских предприятий, вовлеченных в производство баллистического оружия.

Отметим, что на официальном видео встречи в составе украинской делегации отсутствует посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Впрочем, с британской стороны присутствует посол Нил Кромптон.

27 июля Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первую встречу на авианосце, стоящем на британской базе ВМС в Портсмуте.

Тогда же он объявил, что Лондон передаст Украине технологию для защиты украинских беспилотников.