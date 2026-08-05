Винищувачі НАТО на 250% частіше підіймалися на перехоплення російських літаків

Винищувачі НАТО у липні 2026 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 250% частіше підіймались на перехоплення російських літаків біля кордонів Альянсу.

Про це йдеться у дописі в Х Командування об’єднаних сил НАТО у Центральній та Східній Європі, передає "Європейська правда".

"Цифри не брешуть! Порівняйте липень 2025 року з липнем 2026 року – і картина стане очевидною: кількість вильотів винищувачів на східному фланзі НАТО зросла більш ніж на 250%", – йдеться у повідомленні.

При чиною називають те, що російські військові літаки неодноразово пролітали поблизу повітряного простору НАТО без плану польоту та сигналу транспондера, змушуючи натівські винищувачі злітати, перехоплювати та ідентифікувати їх.

"Кожен виліт на перехоплення доводить, що ми перебуваємо в стані готовності. Кожне перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений", – заявили в командуванні.

Днями польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який летів над міжнародними водами Балтійського моря без плану польоту та з вимкненим транспондером.

31 липня Польща також перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.